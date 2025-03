Imperia, amministratori locali a Parlamento UE accolti dalla eurodeputata Tovaglieri (Lega)

“La Liguria è una delle regioni più importanti e strategiche d’Europa, che l’UE ha il dovere di valorizzare, sostenendo lo sviluppo delle imprese e delle infrastrutture invece di penalizzarla con normative ideologiche e dannose. La Lega è a fianco delle amministrazioni liguri, che lavorano ogni giorno per far crescere gli straordinari territori rivieraschi e dell’entroterra”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Industria del Parlamento europeo, dopo aver ricevuto all’Eurocamera una delegazione di una ventina di amministratori locali della provincia di Imperia, in visita a Bruxelles per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee.

Tra loro, il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il Presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari, gli assessori di Ventimiglia Domenico Calimera e di Isolabona Lorenzo Cortelli, l’assessore di Imperia e Segretario cittadino della Lega imperiese Mattia Sasso, il consigliere comunale di Sanremo e consigliere provinciale di Imperia Daniele Ventimiglia, il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Ventimiglia Simone Bertolucci e le consigliere comunali di Bordighera Barbara Bonavia e di Ventimiglia Rosa Papalia.

La delegazione ha visitato la sede del Parlamento europeo e ha partecipato a un momento di scambio e confronto con l’eurodeputata lombarda sull’impatto delle nuove normative europee sugli enti locali e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra i territori e l’Europa.

“Occorre che Bruxelles riconosca sempre di più il ruolo delle comunità locali nella crescita e nello sviluppo dell’Unione – ha detto Tovaglieri al termine dell’incontro - . Di fronte alle complesse sfide del nostro tempo, è fondamentale mettere da parte le politiche ideologiche portate avanti finora e avviare finalmente iniziative lungimiranti, tese a valorizzare le identità e le peculiarità che esistono all’interno dell’UE. Anche in questa legislatura – ha concluso l’europarlamentare leghista - continuerò a battermi perché sia dato più peso alla voce delle comunità locali nelle decisioni sul futuro dell’Europa”.