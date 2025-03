Ventimiglia, ancora pochi posti per l'escursione didattica sulla via Ivlia Augusta organizzata dal Mar

Sono ancora disponibili alcuni posti per il primo appuntamento con le escursioni didattiche organizzate dal Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, in programma sabato 5 aprile con visita alla mostra “Leggere i vasi figurati - Scoperte nella Necropoli preromana di Genova”, presso il Museo di Archeologia Ligure, ospitato nel palazzo Durazzo Pallavicini a Genova Pegli e al suo giardino con la splendida fioritura delle camelie, tra le più importanti e complete di tutta Europa.

Il viaggio si svolgerà in treno con partenza da Ventimiglia alle ore 7.57 (Regionale Veloce n. 3361), rientro con partenza da Pegli alle ore 17.35; prenotazione obbligatoria entro il 3 aprile presso il MAR.