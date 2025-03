“Cambiamenti climatici, gli anziani nel ponente ligure fra Costa ed entroterra”: incontro a Pigna della Spi Cgil Imperia

Venerdì 28 marzo alle ore 10 si terrà l’incontro dal titolo “Cambiamenti climatici, gli anziani nel ponente ligure fra Costa ed entroterra”, organizzato dallo SPI Cgil di Imperia. L’appuntamento, che avrà luogo presso il salone del Consiglio comunale di Pigna, si propone di approfondire l’impatto dei cambiamenti climatici sulla vita degli anziani sulla costa e nell’entroterra ligure. L’evento si articolerà in due parti: dalle ore 10 alle 11 si svolgerà un convegno che vedrà la partecipazione di Enrico Torelli Segretario Spi Cgil Imperia, Giampiero Garibaldi Segretario generale Spi Cgil Imperia, Marco De Silva Responsabile Ufficio economico Cgil Genova e Liguria e Luca Borzani storico.

Dalle ore 11 alle 12.30 seguirà una tavola rotonda moderata da Andrea Moggio direttore de La Riviera, alla quale parteciperanno Marco Scajola Assessore Regionale Liguria Trasporti Politiche abitative ed

Edilizia Demanio Marittimo e Costiero, Roberto Trutalli Sindaco di Pigna, Renato Adorno Sindaco di Rezzo e Fulvio Fellegara vicesindaco di Sanremo. Un momento di confronto diretto tra i partecipanti, in cui verranno esplorate soluzioni concrete e politiche per tutelare la salute e il benessere degli anziani della regione.



L’incontro si concluderà con l’intervento di Carla Mastrantonio, Segretaria Nazionale Spi Cgil, che porterà una riflessione su come il sindacato sta affrontando queste problematiche su scala nazionale e le

azioni messe in campo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni.