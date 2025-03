Hashish e marijuana per 9 milioni di euro sequestrati dalla Finanza a Savona: in parte sarebbero finiti anche nell'imperiese

Sarebbe finita anche sulle ‘piazze’ della nostra provincia, parte delle tre tonnellate tra hashish e marijuana sequestrati dalla Guardia di Finanza di Savona, che ha arrestato cinque persone nell’operazione a contrasto del traffico di droga. L’indagine ha portato all’individuazione di un gruppo criminale che, approfittando di un’attività di formale copertura legata alla coltivazione legale di cannabis light, produceva ingentissimi quantitativi di hashish e di marijuana con principio attivo superiore al limite consentito dalla legge.

La coltivazione avveniva in una cascina in una zona impervia del basso Piemonte. La droga veniva poi lavorata e confezionata in una lussuosa villa e due magazzini in zona collinare nel savonese, dove sono stati sequestrati gli strumenti utilizzati per l’esecuzione dell’attività illecita: estrattori, presse, bilance e relativo materiale per il confezionamento. La vendita avveniva, sia in Italia che in Svizzera, tramite di corrieri, sempre supportati da veicoli con funzioni di staffetta, anche attraverso l’impiego di un’automedica. Gli arrestati sono stati condannati (tra patteggiamenti e riti abbreviati) a pene comprese tra i 5 e i 7 anni ciascuno.

La partita di droga, una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre nove milioni di euro.