Sanremo: rumori e musica ad alto volume, dalla Foce e corso Marconi le rimostranze dei residenti

Quando si parla di musica ad alto volume dai locali o rumori in genere che disturbano la quiete pubblica e il riposo dei residenti, si scatena da subito la catena di interventi dei nostri lettori.

Questa volta il commento al nostro articolo di ieri, relativo all’incontro tra i gestori di locali notturni e l’amministrazione di Sanremo, ha visto alcuni commenti. “Speriamo vivamente che dal comune si prendano seri provvedimenti”. E’ il primo che arriva dalla Foce e da corso Marconi, nella zona di Pian di Poma: “Ci sentiamo cittadini visto che da due anni conviviamo con la ristrutturazione di un albergo, che produce rumore sette giorni su sette, con inizio addirittura alle 6 del mattino se non prima. Al solo pensiero che tra poco cominceranno anche le spiagge non potete immaginare come i residenti (che devono andare a lavorare) si sentano. La domanda che ci poniamo è sempre la stessa: perché a Sanremo molti possono far quel che vogliono senza rispettare regole? Quest'anno però non sopporteremo”.