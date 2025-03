Vallecrosia, si spegne il semaforo: traffico in tilt (Foto)

Si spegne il semaforo e il traffico va in tilt. E' successo questa mattina a Vallecrosia.

La lanterna semaforica all'incrocio tra via Colonnello Aprosio e via Papa Giovanni XXIII ha smesso di funzionare all'improvviso. Il guasto è stato segnalato al Comune che è prontamente intervenuto insieme agli enti competenti per capire il problema e risolverlo.

L'inconveniente ha creato alcuni disagi alla viabilità. Fino al ripristino del semaforo si consiglia, quindi, di fare attenzione e di seguire le indicazioni della segnaletica verticale presente.