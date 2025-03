Riparato in tempo record il semaforo che questa mattina aveva smesso di funzionare correttamente all'incrocio tra via Colonnello Aprosio e via Papa Giovanni XXIII a Vallecrosia.

Il guasto è stato segnalato al Comune che è prontamente intervenuto insieme agli enti competenti per capire il problema che è stato risolto in poco tempo.

L'inconveniente ha creato inizialmente alcuni disagi alla viabilità che, però, ora è tornata alla normalità.