Tadej Pogacar prova il Poggio e la Cipressa per 'attaccare' la Milano-Sanremo: il campione insieme al dianese Bonifazio (Foto)

Tadej Pogacar, il fenomeno sloveno che ha dominato le scene del ciclismo mondiale negli ultimi anni, sta provando il tratto finale della Milano-Sanremo, una delle corse più iconiche del calendario ciclistico internazionale. La gara è da sempre una delle prove più dure e prestigiose del ciclismo su strada. Non solo per la lunghezza, ma anche per le difficoltà del percorso, che culminano nella famosa salita del Poggio e nella volata finale lungo via Roma. La 'classicissima', che solitamente vede protagonisti sprinter veloci e corridori da classiche, potrebbe rappresentare una sfida ideale per Pogacar, che ha già dimostrato di avere una straordinaria versatilità in diverse tipologie di corse.

Pogacar, classe 1998, ha già vinto due Tour de France (2020 e 2021) e ha conquistato numerosi successi in corse di un giorno come la Liegi-Bastogne-Liegi e la Freccia Vallone. La sua capacità di affrontare le salite, unita alla sua potenza nelle volate, lo rende un corridore completo e capace di adattarsi a diverse situazioni di corsa. Nonostante la sua giovane età, Pogacar ha già dato prova di saper affrontare le classiche, e la Milano-Sanremo rappresenta un palcoscenico perfetto per aggiungere un altro trofeo prestigioso al suo palmarès.

Nonostante Pogacar non sia ancora riuscito a conquistare la Milano-Sanremo, ha dimostrato un eccellente stato di forma nelle edizioni passate, sfiorando più volte la vittoria. La sua abilità nel correre in situazioni tattiche complesse e nella gestione delle salite più dure della gara, come il Cipressa e il Poggio, lo rendono uno dei principali favoriti per il successo. Tuttavia, come ogni grande classica, la Milano-Sanremo è imprevedibile, e corridori esperti come Mathieu van der Poel, Wout van Aert, e Julian Alaphilippe saranno sicuramente tra i suoi principali avversari.

La UAE Team Emirates, con cui Pogacar ha ottenuto tanti successi, cercherà di supportarlo al meglio, sia nelle fasi cruciali della corsa che nella gestione della volata finale, dove Pogacar si è rivelato sempre molto competitivo. Non sarà facile, ma la sua forza di recupero, la sua agilità nelle salite e il suo spunto veloce potrebbero davvero fare la differenza.

La Milano-Sanremo è una gara che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del ciclismo, con protagonisti leggendari come Fausto Coppi, Eddy Merckx, Giuseppe Saronni e Alessandro Petacchi. Ogni edizione porta con sé un alone di magia, un fascino che accende la passione di tutti gli appassionati, che si affollano sulle colline liguri per seguire i corridori mentre lottano per la vittoria finale. La partecipazione di Pogacar a questa storica competizione non fa che accrescere l'attesa per una delle corse più affascinanti del ciclismo mondiale.

Con la sua straordinaria capacità di adattarsi ai vari tipi di corsa, Tadej Pogacar potrebbe finalmente riuscire a conquistare un successo che manca ancora nel suo vasto palmarès. Che sia il 2025 l'anno della sua vittoria sulla 'Classicissima di Primavera'? Solo il tempo lo dirà, ma di certo, il giovane sloveno si preannuncia come uno dei grandi protagonisti delle prossime edizioni della Milano-Sanremo.

(Foto di Christian Flammia)