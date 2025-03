Ventimiglia: ultimati i lavori di restyling del terzo Iat, un nuovo spazio per accogliere i turisti

Sono terminati i lavori di restyling del terzo IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica), situato tra il Lungoroja G. Rossi e Via Roma. Questo intervento, realizzato grazie agli introiti della tassa di soggiorno d’intesa con le associazioni di categoria, rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dei servizi di accoglienza per i visitatori della nostra città.

Il nuovo IAT è stato progettato per offrire un ambiente moderno e accogliente, dotato di servizi all'avanguardia. Gli spazi sono stati ristrutturati per garantire un'accoglienza calorosa e professionale, con personale altamente qualificato pronto a fornire informazioni utili e supporto ai turisti.

“Con il completamento di questo terzo IAT, vogliamo rafforzare l'immagine di Ventimiglia come meta turistica di stampo internazionale - dichiarano il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore al Turismo Serena Calcopietro. Siamo convinti che un'accoglienza di qualità sia fondamentale per attrarre visitatori e valorizzare il nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di investire, realizzando ben tre uffici IAT, di cui uno al porto ed uno alla stazione. L'intervento ha previsto anche l'installazione di nuove tecnologie per facilitare l'accesso alle informazioni turistiche, oltre a spazi dedicati per eventi e attività promozionali. L'obiettivo è quello di rendere lo IAT un punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per i residenti, creando un luogo di incontro e scambio culturale”.