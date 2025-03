Sanremo: venerdì prossimo alle 21 al teatro Ariston Rocco Siffredi in “Siffredi racconta Rocco”

Rocco Siffredi, pornodivo italiano per eccellenza, debutta a teatro con uno spettacolo tutto suo, per raccontare luci e ombre di una vita e di una carriera davvero incredibili.

Negli anni, Rocco Siffredi è stato sulla bocca di tutti e tutte. A volte in senso letterale, più spesso quando si parlava di lui come icona culturale. Raramente il pornodivo italiano per eccellenza ha preso la parola per raccontare e raccontarsi. Da qui l’idea di uno spettacolo teatrale, ideato e prodotto da Paolo Ruffini per la sua Vera Produzioni, con il quale Rocco possa mettersi in gioco e regalare a tutti noi il racconto avvincente di una vita e di una carriera incredibili.

Biglietteria 0184 506060 dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 21. Biglietterie on line: www.aristonsanremo.com e www.ticketone.it.