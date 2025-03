Sanremo, la 'Classica di Primavera' diventa uno spettacolo di Davide Mancini

In occasione della nuova edizione della Milano- Sanremo, sabato 22 marzo (Teatro del Casinò, ore 21) l’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali propone lo spettacolo “La classica di primavera” di e con l’attore Davide Mancini.

Creato appositamente per l'evento, unisce musica e parola per raccontare le affascinanti storie che hanno caratterizzato la famosissima competizione ciclistica: dalle vicende epiche dei campioni che hanno vinto la “Milano – Sanremo” come Ganna, Belloni, Girardengo, Bartali, Coppi, Merckx, alle imprese delle campionesse del ciclismo, in considerazione del ritorno dell'edizione femminile che avviene proprio quest'anno.

Davide Mancini sarà accompagnato da due musicisti dell’Orchestra Sinfonica e porterà in scena una nuova forma di rappresentazione teatrale, in cui gli spettatori potranno interagire utilizzando lo smartphone.

In questo modo diventeranno non solo protagonisti attivi ma veri e propri registi di un’esperienza unica, perché in grado di influenzare il corso della storia e decidere, in una diramazione narrativa, cosa accadrà sul palco.

“L’assessorato alla cultura ha piacere di partecipare all’evento con questa proposta dedicata, che permette di raccontare, attraverso il coinvolgimento del pubblico, le sfide epiche che hanno caratterizzato la Milano – Sanremo. Un ringraziamento all’attore Davide Mancini per aver realizzato uno spettacolo che, ne sono certa, saprà trasmetterci tutta l’attrattiva che la storia della Classicissima racchiude”, dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

L'evento è gratuito.

E' richiesta la prenotazione alla mail cultura@comune.sanremo.im.it

Nella mail indicare nome e cognome di tutte le persone che parteciperanno all'evento.

Davide Mancini

Classe 1987, diplomato presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova è attore di teatro, cinema e tv.

Filmografia: Una Storia Nera di Leonardo d'Agostini (2024), Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek (2023), Rapito di Marco Bellocchio (2022)

Tv: Un passo dal cielo 7 di Enrico Ianniello e Laszlo Barbo (2023), Dostoevskij regia dei fratelli D’Innocenzo (2023), Esterno notte di Marco Bellocchio (2022), Petra 2 di Maria Sole Tognazzi

Teatro: La congiura del fiesco di Carlo Sciaccaluga (2022), Basta! di Kiara Pipino (2021), Maria de Buenos Aires di Stefania Panighini (2021), Una canzone blues di Luca Cicolella (2019), All new people di Massimiliano Farau (2018).