Un viaggio musicale tra virtuosismo e fantasia con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo venerdì al Teatro del Casinò

Un nuovo appuntamento da non perdere con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: "Flauto virtuoso e ouverture da concerto", venerdì 21 marzo alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò. Il concerto sarà diretto dal M° Pedro Vicente Alamà e vedrà la partecipazione del flautista di fama internazionale Bülent Evcil.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone venerdì 21 marzo alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò un viaggio musicale tra virtuosismo e fantasia da non perdere. Il concerto "Flauto virtuoso e ouverture da concerto" sarà diretto dal M° Pedro Vicente Alamà e vedrà come con ospite solista il flautista di fama internazionale Bülent Evcil.



La serata si aprirà con due capolavori ottocenteschi per flauto e orchestra: "Il Pastore Svizzero" di Pietro Morlacchi, ricco di variazioni e virtuosismi ispirati al folklore alpino, e il celebre "Carnevale di Venezia" di Giulio Briccialdi, una sfida pirotecnica sulle note di una delle melodie più amate dell’epoca. La seconda parte del programma porterà il pubblico ad immergersi nelle atmosfere evocative delle ouverture di Felix Mendelssohn Bartholdy: dal sogno shakespeariano di "Sogno d'una notte di mezza estate", alla delicata fiaba nordica di "La favola della bella Melusina", fino ai paesaggi marini e selvaggi delle coste scozzesi in "Le Ebridi — La grotta di Fingal", definita da Wagner "una delle più belle opere musicali che possediamo". L’affermazione acquista particolare risalto se si pensa che spesso Wagner fu assai critico verso la musica di Mendelssohn.

Un concerto che promette di incantare tra virtuosismo, poesia e immagini sonore indimenticabili. Per chi desiderasse approfondire il programma e la storia di questi compositori, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un incontro a cura del professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

● Biglietto unico: 15 euro

● Over 65: 10 euro

● Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito