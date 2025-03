Festival dei Fiori di Sanremo: successo e sinergia tra Confcommercio, Federfiori e le associazioni di categoria

La Confcommercio di Sanremo e Federfiori Confcommercio commentano positivamente il Festival dei Fiori appena conclusosi e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Sottolinea il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Il Festival dei Fiori di quest’anno ha rappresentato la puntata zero per un evento che guarda al futuro, portando la città di Sanremo ancora una volta alla ribalta nazionale e offrendo ulteriori opportunità a tutte le imprese grazie al notevole afflusso turistico. Ringraziamo il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni, l’assessore Ester Moscato alla Floricoltura, che hanno fortemente voluto la manifestazione e creduto nella nostra idea di rilancio della stessa. Un grazie sentito va poi alla Camera di Commercio Riviere di Liguria per l’allestimento di piazza Borea d’Olmo, realizzato con la preziosa e professionale collaborazione della Federfiori e di Sanremo Piante.

Il Festival dei Fiori inoltre ha dimostrato gli ottimi risultati che si possono ottenere attraverso una stretta sinergia fra le associazioni e in questo caso in modo particolare con Confartigianato, Confesercenti e la rete di imprese Sanremo On. Unendo le forze si possono ottenere come in questo caso risultati straordinari”.

Conclude Di Baldassare: “Siamo consapevoli che ci sono molte cose da migliorare e siamo pronti a ricominciare a lavorare con entusiasmo per il prossimo anno, con l’obiettivo di rendere il Festival dei Fiori ancora più straordinario”.

Dice il presidente Federfiori Confcommercio Silvio Bregliano: “Da parte nostra, oltre a persone ed enti già citati dal presidente Di Baldassare, un sentito ringraziamento va ad Amaie Energia Srl, in particolare al presidente Sergio Tommasini e al direttore del mercato dei fiori Franco Barbagelata, per la fornitura di fiori locali che hanno arricchito la nostra città di colori e profumi. Un grazie a tutti i commercianti che hanno aderito all'iniziativa delle vetrine in fiore, contribuendo a rendere Sanremo ancora più incantevole e grazie anche alla Regione Liguria, che ha sostenuto il concorso vetrine e il workshop dedicato alla floricoltura.

Mi sia consentito poi un ringraziamento di cuore alle nostre associate Federfiori, Ida Guglielmi, Premio alla carriera, e Claudia Marcone, due eccezionali flower designer che hanno avuto un ruolo cruciale nella riuscita dell’evento, insieme a Mimmo Scognamiglio di Sanremo Piante.

Infine, un grazie particolare a tutto il mondo associativo della floricoltura, che ha creduto nel progetto: Crea, Distretto Floricolo, CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Ancef”.