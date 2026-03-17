Il Gruppo Coapi a Montecarlo: oltre vent’anni di esperienza nella sanificazione d’eccellenza (Video)

Un’esperienza costruita in oltre vent’anni di attività nel settore delle pulizie civili e industriali, con un approccio che unisce precisione operativa, innovazione tecnologica e standard elevati di sanificazione. Al Forum imprenditoriale Italia–Principato di Monaco di Montecarlo era presente anche il Gruppo Coapi, realtà che negli anni ha consolidato la propria posizione nel campo della gestione e della manutenzione degli ambienti professionali e residenziali.

A rappresentare l’azienda è stata Raffaella Ameri, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione di confronto tra imprese.

“Ci tengo a ringraziare Confindustria per questo invito – ha spiegato – per noi è una giornata importante. Abbiamo già un’altra azienda attiva su Monaco e occasioni come questa permettono di fare rete, conoscere nuove realtà e continuare a crescere”.

Un’azienda costruita sull’eccellenza operativa. Il Gruppo Coapi ha costruito negli anni un modello di lavoro basato su protocolli operativi avanzati e su un’organizzazione capace di intervenire in contesti molto diversi tra loro, dalla gestione delle aree condominiali fino agli ambienti industriali più complessi.

L’obiettivo non è soltanto garantire pulizia e igiene, ma contribuire alla valorizzazione degli spazi, migliorando la qualità degli ambienti in cui le persone vivono e lavorano.

Nei complessi condominiali, ad esempio, l’azienda interviene con una cura metodica delle superfici e delle aree comuni, dagli ingressi agli androni fino alle zone tecniche. Un lavoro che punta a mantenere elevati standard estetici e funzionali per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Servizi per imprese e ambienti professionali. Nel mondo del lavoro moderno la pulizia non è più soltanto un servizio accessorio, ma rappresenta un vero e proprio asset strategico. Per questo il Gruppo Coapi sviluppa protocolli specifici per uffici, centri direzionali e ambienti corporate, con particolare attenzione alle aree tecnologiche e agli spazi ad alta frequentazione.

L’azienda opera inoltre nel settore logistico e industriale, dove la gestione di grandi superfici richiede macchinari avanzati e un’organizzazione rigorosa. Per questi contesti Coapi dispone di una flotta di attrezzature professionali in grado di garantire efficienza operativa e interventi rapidi anche su superfici molto estese.

Tecnologie avanzate per la sanificazione. Uno dei punti di forza del gruppo è rappresentato dall’ingegneria della sanificazione, che integra tecnologie avanzate e protocolli di biosicurezza.

L’azienda utilizza sistemi basati su tecnologia dell’ozono e agenti biocidi di livello ospedaliero, con interventi che non si limitano alla rimozione dello sporco visibile ma puntano alla decontaminazione microbiologica profonda degli ambienti.

Questo approccio permette di garantire l’assenza certificata di patogeni sia sulle superfici sia nell’aria, un aspetto sempre più importante soprattutto nei contesti professionali e sanitari.

Hospitality e settore medico. Tra gli ambiti in cui il gruppo opera con maggiore specializzazione c’è anche quello del settore ricettivo di alto livello. Per hotel, resort e ristorazione d’élite vengono sviluppati piani di facility management personalizzati, con procedure operative studiate per rispettare gli standard estetici e sanitari richiesti dalle strutture di fascia alta.

Parallelamente l’azienda fornisce servizi di gestione igienica per studi medici, dentistici e laboratori, operando nel pieno rispetto delle normative sanitarie e dei requisiti di accreditamento. Ogni intervento viene documentato attraverso procedure di autocontrollo e tracciabilità tecnica, garantendo sicurezza sia per i pazienti sia per gli operatori.

Uno sguardo internazionale. La partecipazione al forum di Montecarlo rappresenta per il Gruppo Coapi un ulteriore passo nel percorso di crescita e di apertura verso nuovi contesti imprenditoriali.

Un’occasione per rafforzare relazioni e collaborazioni, ma anche per presentare a livello internazionale un modello di servizio costruito su qualità operativa, innovazione e affidabilità.

In un settore spesso percepito come puramente tecnico, Coapi punta invece a trasformare la sanificazione in un vero elemento di valorizzazione degli ambienti e delle attività che li abitano.