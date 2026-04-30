Ad Arenzano un convegno nazionale per rafforzare prevenzione, trasparenza e tutela della salute.

L’ 8-9 maggio 2026, si terrà, presso il Grand Hotel di Arenzano, nella Sala dei Dogi, il convegno “STEC: etichettatura e comunicazione del rischio”, un importante appuntamento scientifico e formativo dedicato al tema delle infezioni da Escherichia coli produttore di Shiga tossina (STEC) e alla corretta informazione del consumatore.



L’evento è organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e l’Associazione Il Trenino di Elia ODV, realtà nata da una storia familiare che ha trasformato il dolore in impegno concreto per la prevenzione e la sensibilizzazione.



Il convegno assume oggi un significato ancora più rilevante alla luce delle recenti linee guida ministeriali pubblicate lo scorso luglio, che hanno rafforzato l’attenzione sul controllo del rischio STEC, in particolare nella filiera del latte crudo e dei prodotti derivati. In questo contesto, il tema dell’etichettatura e della comunicazione del rischio diventa centrale per garantire scelte consapevoli e informate da parte dei cittadini.

Nel corso delle due giornate, esperti di livello nazionale e internazionale approfondiranno:

le fonti di contaminazione e le strategie di prevenzione, le nuove linee guida per il controllo di STEC, le esperienze europee di etichettatura, il ruolo delle istituzioni nella comunicazione del rischio alimentare, gli aspetti clinici, diagnostici e di sorveglianza delle infezioni.

Particolare attenzione sarà dedicata al dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e cittadini. La tavola rotonda conclusiva, che si terrà il sabato alle h. 12,30, significativamente intitolata “protagonisti a confronto”, vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti delle associazioni familiari e delle categorie produttive, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e responsabile.



«Parlare di rischio non significa creare allarmismo, ma costruire consapevolezza» – è questo il messaggio che attraversa l’intero evento. In un ambito delicato come quello della sicurezza alimentare, una comunicazione chiara, corretta e trasparente rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, al pari delle misure tecniche e sanitarie.



Il contributo dell’Associazione Il Trenino di Elia ODV conferisce al convegno una dimensione profondamente umana: dietro i dati scientifici e le normative, ci sono storie reali che richiamano con forza l’importanza di non abbassare mai l’attenzione.



L’evento è rivolto a professionisti della sanità, enti pubblici, università e operatori del settore, ma il suo impatto va oltre l’ambito tecnico: riguarda direttamente la sicurezza quotidiana dei cittadini e il diritto a un’informazione chiara e accessibile.





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