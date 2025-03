Ventimiglia, successo per il 1° gala in tema di belle epoque (foto)

Grande successo domenica 16 Marzo nella splendida location del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, per l'Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Fois di Ventimiglia "gruppo artistico, musicale e culturale" che ha realizzato la sua 1° cena di gala in stile belle epoque.

In una ambientazione di grande eleganza la soprana Nadiia Karpova, accompagnata al pianoforte da un suo giovane allievo Lorenzo Bordei, ha incantato con la sua splendida voce tutti i partecipanti all'evento eseguendo bellissime opere liriche e moderne con grande professionalità.

il segretario dell'ANC di Ventimiglia Rino Aliquo', organizzatore di questo evento, si è complimentato con tutti i partecipanti per la splendida riuscita di questo 1° gala assicurando che sarà certamente il primo di una lunga serie. Infine ha ringraziato la cantante Nadiia Karpova e il suo giovane allievo per averci fatto amare l'opera lirica per quello che è nella sua essenza consegnando alla Karpova, da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri -sez. Fois- di Ventimiglia, "gruppo artistico musicale e culturale", una targa ricordo e la prima locandina dell'evento.