Sanremo - Villaggio dei Fiori: ultimi posti per la cena dedicata ai sapori e profumi dell’Umbria, in programma per sabato 22 marzo.

Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 21 marzo e sono già numerose le richieste per il prossimo appuntamento della rassegna "Un villaggio da gustare", che continua a riscuotere un grande successo. Questa cena è un'opportunità unica per esplorare i profumi e i sapori genuini della cucina umbra, un territorio famoso per la sua ricca tradizione gastronomica.

Durante la serata, gli chef Sartor e Ottonello presenteranno una proposta culinaria stuzzicante, che si avvale di ingredienti freschi e gustosi. Il menù include prelibatezze come il Crostone di pane con rustico di Fegatini, un antipasto ricco e saporito che rappresenta perfettamente la tradizione culinaria umbra; Umbricelli con ragù di oca e tartufo, un primo piatto che unisce la pasta artigianale a un condimento ricco e profumato, perfetto per esaltare i prodotti locali; Nana (anatra) in umido con pomodoro e baffo, un secondo piatto che racconta la storia dei sapori genuini dell’Umbria e la Rocciata, un dolce a base di pasta sfoglia ripiena di mele e noci, che regalerà un dolce e appagante finale alla serata.

Ma il programma della rassegna “Un villaggio da gustare” non si esaurisce qui e presenta emozionanti appuntamenti futuri, progettati per offrire ai partecipanti esperienze incredibili in cui il gusto si unisce a storie avvincenti e tradizioni culinarie.

Mercoledì 16 aprile, ad esempio, un altro affascinante viaggio gastronomico porterà i commensali alla scoperta della cucina della Valcamonica, dove ogni piatto è un racconto di tradizione e cultura. Tra le specialità regionali, spiccano i famosi "casoncelli", ravioli ripieni tipici della zona, che rappresentano un simbolo della gastronomia montana. Ogni morso di questi straordinari piatti è un invito a scoprire l’autenticità e la qualità degli ingredienti locali, frutto di una passione che si tramanda da generazioni.

Il costo per partecipare a queste serate è di 35 euro a persona, esclusi i vini.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it