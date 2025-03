Sanremo: giovedì prossimo al Museo Civico di piazza Nota la conferenza 'L’immortalità e gli alberi. Una sfida al tempo'

La fondazione 'L’Uomo e il Pellicano' organizza per giovedì prossimo alle 16.30, al Museo Civico di Sanremo, la conferenza 'L’immortalità e gli alberi. Una sfida al tempo'. Il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni presenterà l’evento e il relatore, il botanico e scrittore Claudio Littardi. L’evento ha il patrocinio del Comune di Sanremo ed è in collaborazione con l’Unitre di Sanremo.

“Siamo sicuri - dicono Guglielmi Manzoni e Littardi - che gli alberi siano destinati a morire di vecchiaia? Potrebbero essere immortali? È una domanda che vale la pena di considerare. Le più recenti ricerche confermano che, grazie alla loro intima natura, gli alberi possono restare 'per sempre giovani' a dispetto della mortalità, così come la intendiamo noi. Gli alberi continuano a vivere dove è loro permesso e muoiono a causa di fattori non geneticamente programmati, come gli animali. Sarà una curiosa conferenza dedicata al mondo degli alberi, alla loro affascinante e misteriosa vita, al loro conflitto con una visione antropocentrica della Natura. Cercheremo di capire cosa sono veramente un albero o una palma, come crescono nello spazio, si modellano in funzione delle fasi della loro vita e si relazionano con l’ambiente”.

Il prossimo evento organizzato dalla fondazione sarà musicale benefico: “Musica e Pace” avrà luogo sabato 12 aprile alle 17, alla chiesa luterana di Sanremo (in corso Garibaldi) e sarà a sostegno di ALFaPP (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo, con concerto d’organo di Tiziana Zunino e intermezzo con lettura di brani a cura di Francesco La Sacra. Il 29 marzo, invece, la fondazione l’Uomo e il Pellicano ha organizzato a Milano una conferenza con concerto, in consorzio con Conflavoro Varese e con il comitato civico 'MI’impegno', presso la sede degli 'Amici del Loggione' del Teatro alla Scala: “Un’Onda di Solidarietà: musica e sinergie per aiutare”.