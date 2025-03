Servizio innovativo nell'entroterra, a Dolceacqua spuntano le panchine “intelligenti” (Foto)

Panchine “intelligenti” spuntano a Dolceacqua. Il Borgo dei Doria si arricchisce di un nuovo servizio innovativo grazie alla donazione di Bluenergy Group che ha offerto alla comunità panchine dotate di prese elettriche, attacchi USB per la ricarica di dispositivi mobili e un ripetitore di segnale wireless.

Un servizio che sarà utile sia ai residenti che ai visitatori. "Ringraziamo Bluenergy per questo omaggio alla nostra comunità" - dichiarano dall’Amministrazione Comunale - "Queste panchine rappresentano un’iniziativa perfettamente in linea con il nostro impegno nel migliorare i servizi per i cittadini e per i turisti".

Le panchine sono state installate nei pressi dell’edificio scolastico, un punto strategico per permettere ai ragazzi di usufruire della tecnologia offerta in un ambiente sicuro e funzionale e per permettere ai ciclisti, in particolare per chi utilizza biciclette elettriche che giungono dalla pista ciclopedonale, di poter beneficiare delle prese di ricarica.

Un'iniziativa che conferma l’impegno di Dolceacqua nella promozione di soluzioni smart e sostenibili per migliorare la qualità della vita e l’accoglienza nel territorio. "È davvero un orgoglio per noi di Bluenergy poter contribuire alla valorizzazione degli spazi pubblici del comune di Dolceacqua attraverso l’installazione di panchine smart, un’iniziativa che unisce tecnologia, comfort e connettività per la comunità" - dice Alberta Gervasio, amministratrice delegata di Bluenergy Group - "Ringraziamo il sindaco e il comune di Dolceacqua per averci coinvolti in questo progetto che interpreta perfettamente il nostro impegno nel sostenere il territorio con soluzioni innovative e sostenibili. Crediamo che ogni piccolo gesto possa fare la differenza nel migliorare la qualità della vita quotidiana e favorire la socializzazione".