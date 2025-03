Sanremo: articolo sulla rivista Oikia del Prof. del Liceo Cassini e dell'Università di Genova sui 'virtualescenti'

Continua l’attività scientifica del Prof. Vincenzo Cascino, insegnante del Liceo Cassini di Sanremo, che vuole da sempre indagare il complesso e delicato universo dei ‘virtualescenti’, termine coniato dallo stesso per indicare gli adolescenti che vivono nella rete.

Cascino, nel dicembre scorso, ha pubblicato un interessante articolo sulla rivista Oikia. Vincenzo Cascino, lo ricordiamo, insegna Pedagogia Speciale e Pedagogia della Devianza all’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea di Educazione Professionale, dipartimento Dissal nonché Storia e Filosofia al Liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo.

Cascino sta tentando di comprendere quali siano i linguaggi dei ‘virtualescenti’ attraverso ricerche scientifiche di natura sperimentale. Ad oggi, i linguaggi individuati da Cascino sono i videogiochi violenti, i dsa, il cyberbullismo, l’ansia, l'aggressività e non per ultimo le tecnodipendenze come linguaggio primario. L'articolo è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Oikia, nel dicembre e traccia i contorni dei ‘virtualescenti addicted’ ovvero i ‘tecnodipendenti’.

(Sotto l’articolo completo, scaricabile)