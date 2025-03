Elezioni Confcommercio Nazionale: riconfermati in Consiglio Enrico Lupi, Alessandro Cavo e Stefano Messina

Il 12 marzo 2025 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi sociali di Confcommercio nazionale. L'assemblea ha visto la riconferma di Carlo Sangalli alla presidenza per il prossimo quinquennio. Sangalli, alla guida della Confederazione dal 2006, ha dimostrato una visione strategica e una dedizione incessante a sostegno delle attività del terziario.

Tra le conferme nel Consiglio, spiccano figure di rilievo come Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imperia e Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova e vice presidente vicario della Camera di Commercio di Genova e Stefano Messina, presidente nazionale Assarmatori, membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova e vice presidente di Confcommercio Genova per il settore trasporti.

Confcommercio-Imprese per l'Italia rappresenta le imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica, della cultura e delle professioni. La Confederazione svolge un ruolo cruciale nel supportare il sistema imprenditoriale italiano, promuovendo la valorizzazione della rete territoriale e di categoria, lo sviluppo di strumenti concreti per il sostegno delle imprese e il rafforzamento dell'azione sindacale rispetto ai temi cruciali per il futuro del Paese.

Confcommercio è un punto di riferimento essenziale per le imprese di settori importanti. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso, il turismo e i servizi legati all'ospitalità costituiscono pilastri fondamentali dell'economia regionale. La Liguria, con le sue affascinanti località turistiche, le tradizioni culturali e gastronomiche, e le attività commerciali locali, beneficia enormemente del supporto di Confcommercio nei rapporti con le Istituzioni.

Il settore dei trasporti e della logistica è altresì cruciale per la regione, data la presenza di importanti porti marittimi come quelli di Genova e La Spezia. Questi porti sono snodi strategici per il commercio internazionale e rappresentano una risorsa vitale per l'economia ligure e italiana.

La riconferma di Carlo Sangalli alla presidenza sancisce la continuità dell'impegno di Confcommercio a sostegno delle imprese del terziario di mercato in un momento di grandi trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali.

Per quanto riguarda la Liguria, Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imperia, nel sistema Confcommercio una figura di riferimento per esperienza e competenza, ha sempre dimostrato una grande capacità di leadership e una visione innovativa per il potenziamento del sistema Confcommercio.

Alessandro Cavo presidente di Confcommercio Genova ha assunto la carica con l'obiettivo di portare avanti programmi e progetti già delineati per dare continuità e porre sempre in maggiore evidenza l’importanza delle imprese dei settori rappresentati.

Stefano Messina vice presidente di Confcommercio Genova per il settore trasporti è una figura di spicco nel settore marittimo e dei trasporti, con una vasta esperienza e competenza.

Queste nomine rappresentano un segnale di fiducia e continuità per l'intero sistema associativo, garantendo una guida salda e lungimirante per il futuro delle imprese italiane.

Il momento che stiamo vivendo vede importanti sfide per i settori rappresentati da Confcommercio.

Afferma Alessandro Cavo: “La concorrenza con le grandi catene e il commercio online rappresenta una sfida significativa. Le piccole e medie imprese devono trovare modi innovativi per attrarre e mantenere i clienti, migliorando l'esperienza d'acquisto e offrendo prodotti unici ma oltre a questo occorrono politiche attente al territorio, deve essere incoraggiato il “compra sotto casa” nella consapevolezza che perdere i negozi di vicinato significa un cambiamento della città in negativo con fenomeni di desertificazione e un danno incalcolabile all’occupazione stabile”.

Dice Enrico Lupi: “La pandemia ha avuto un impatto devastante sulle nostre imprese in particolare quelle del settore dell’accoglienza e del turismo. Sono necessari investimenti in marketing, infrastrutture e formazione del personale per garantire un servizio di alta qualità e attrarre turisti nazionali e internazionali. La Liguria è una regione che merita di avere sempre più un turismo di qualità ma per attrarre è necessario dare servizi di qualità e regole uguali per tutti. Le case vacanza ad esempio non possono continuare ad essere fantasmi dove non si conoscono le persone che vi abitano”.

Stefano Messina afferma: “La Liguria, con i suoi importanti porti marittimi, deve affrontare sfide legate alla modernizzazione delle infrastrutture e alla sostenibilità ambientale. È fondamentale migliorare l'efficienza operativa e ridurre l'impatto ambientale delle attività portuali ma in primo nodo riguarda l’isolamento della Liguria. Gonda e Terzo Valici sono due progetti infrastrutturali cruciali per migliorare la connettività e ridurre l’isolamento della Liguria. Progetti fondamentali per migliorare la mobilità, ridurre i tempi di viaggio e potenziare l’economica della regione”.

Confcommercio Liguria lavora costantemente per supportare le imprese in queste sfide, promuovendo iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico e la crescita sostenibile della regione.