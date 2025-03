Ventimiglia ospita il concorso 'Miss Primavera e Miss Osteria La Balestra' (Foto)

Serata con le miss a Ventimiglia. Sabato 22 marzo presso l'Osteria La Balestra, in via Peglia 6, andrà in scena il concorso 'Miss Primavera e Miss Osteria La Balestra'.

La serata, proposta dal Gruppo 29 luglio, sarà animata dal presentatore e showman Gianni Rossi.

Il pubblico potrà ammirare le ragazze durante la cena. "La sfilata inizierà alle 20" - fanno sapere gli organizzatori - "Per partecipare alla sfilata si può contattare il 3279025673. Per il pubblico, invece, è gradita la prenotazione per la cena e la conferma per la sfilata chiamando il 3394972961 o 01841966148".