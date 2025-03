Sanremo: serata di teatro dedicata alle donne con il Lions Club Ufficiali d'Italia e il club di Arma e Taggia

Il Lions Club Ufficiali d'Italia Sanremo ha concluso, con una serata teatrale svolta in collaborazione con il club Arma e Taggia e dedicata alle donne, il service 'Vento di ponente - cambio di rotta', di cui è responsabile la socia psicologa Svenja Carlone.

La finalità del service alla quale hanno aderito tutti i Club della Zona è stata la raccolta fondi per la realizzazione di un progetto svolto in partenariato con l’Asl 1 Liguria - Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze. Tale progetto il cui focus è la riabilitazione psichiatrica sul nostro territorio é rivolto a giovani adulti afferenti al Centro di Salute Mentale Ventimigliese già in riabilitazione con l’équipe multidisciplinare.

Tra le varie attività previste dal progetto, la fase esperenziale si svolgerà imbarcati per cinque giorni su un brigantino della fondazione 'Tender To Nave Italia' promotore del bando.