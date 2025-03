San Biagio della Cima: domani primo appuntamento di 'Storie dell'Italia interna'

Domani alle 17, a “U Bastu” nel centro storico di San Biagio della Cima, si svolgerà il primo appuntamento di 'Storie dell’Italia interna'. Ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima, dedicato a storie, umanità, luoghi, temi legati all’entroterra ligure e in generale all’Italia marginale. Nell’occasione verrà presentato il libro “In cammino nella Prima Zona Liguria – Itinerari alla scoperta dei luoghi della Resistenza” scritto da Paolo Calvino e edito da Fusta Editore. L’autore dialogherà con Corrado Ramella.

Il libro vuole raccontare a partire dai luoghi che l’hanno caratterizzata, la Resistenza così come si è svolta nella Prima Zona Liguria, compresa fra l’albenganese e il confine italo-francese. Una storia che può ance essere conosciuta mettendosi in cammino, per recuperare e condividere la memoria dei luoghi e degli avvenimenti. L’autore propone una serie di itinerari suddivisi in tre parti: il primo da Albenga a Imperia con puntate nell’entroterra fra Testico, Onzo e Alto, sulle tracce di Felice Cascione; il secondo fra Sanremo e Molini di Triora, muovendosi fra Valle Argentina, Bajardo e Monte Grande; il terzo parte dal confine italo-francese e si muove fra Val Roja, Val Nervia, Pigna, Triora per risalire le Alpi Liguri, fino a Piaggia e Upega.

Paolo Calvino lavora nell’editoria scolastica e collabora a progetti didattici sulla Storia della Resistenza e del colonialismo italiano. Si è sempre occupato di viaggi e di cammini a piedi o in treno. Fra le altre cose ha pubblicato, sempre per Fusta Editore, la guida “In cammino nella Resistenza”, dedicato ai luoghi della Resistenza nelle valli cuneesi e “Un cammino per trovare l’essenziale”, Neos Edizioni.