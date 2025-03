Sanità: in tutta la provincia mancano 97 medici di famiglia, l'Asl sta lavorando per sopperire alle assenze

Mancano 97 medici di famiglia, quelli che una volta erano i dottori della ‘Mutua’ e l’Asl 1 Imperiese dovrà tentare in qualche modo di sopperire alle mancanze, anche se non sarà facile. I dottori scarseggiano e, quelli che rimangono sono costretti a veri e propri tour de force per cercare di star dietro alle migliaia di pazienti.

Difficile riuscire ad accontentare tutti e, molto spesso chi non sta bene è costretto a rivolgersi al pronto soccorso o alla guardia medica, a seconda degli orari di copertura. L’Asl 1 Imperiese ha fatto l’analisi della situazione ed ora dovrà provvedere a rivalutare la carenza assistenziale e, conseguentemente, deliberare le zone carenti risultanti, attivando le procedure per l’assegnazione degli incarichi.

Complessivamente mancano ben 97 medici di famiglia, così suddivisi: 29 nel distretto di Ventimiglia, 35 in quello di Sanremo e 33 in quello di Imperia. Nel dettaglio ne mancano: uno a Dolceacqua, Soldano e Vallebona, tre a Camporosso e Vallecrosia, quattro a Bordighera e 8 a Ventimiglia per l’ambito più a Ponente.

In quello centrale ne mancano uno a Molini di Triora, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, 6 a Taggia e ben 15 a Sanremo. Nell’imperiese ne mancano uno ciascuno per: Pieve di Teco, Pornassio, Chiusavecchia, Pontedassio, Cervo, Diano Castello, Diano San Pietro, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Dolcedo e Prelà ma anche 4 a Diano Marina e 8 ad Imperia.

Un problema, quello dei medici di famiglia, purtroppo cronico da anni e che costringe quelli esistenti a dove dare assistenza fino al massimo possibile, ovvero di 1.800 pazienti. Con le difficoltà del caso. Per gli ospedali e i pronto soccorso l’Asl sta sopperendo con le cooperative e i cosiddetti ‘medici a gettone’ ma per quelli di famiglia la situazione è decisamente più complicata.