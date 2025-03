“Magia per uomini tristi”, il 23 marzo al Casinò di Sanremo la commedia de ' Teatro dell’albero'

Lo Zonta Club di Sanremo, attivo nella nostra città dal dicembre 1970, organizza il 23 marzo alle ore 21 presso il teatro del Casinò lo spettacolo teatrale “Magia per uomini tristi”, una commedia messa in scena da Il Teatro dell’albero, compagnia di grande esperienza che ha collezionato grandi successi.



Il ricavato verrà devoluto al centro di 'Aiuto alla vita' e 'Casa di accoglienza Miracolo della vita', due realtà locali che danno sostegno

alle donne in difficoltà.



Si tratta quindi di un bel momento di teatro e un progetto che vede lo Zonta Club da sempre vicino alle donne.



I biglietti saranno disponibili prima dello spettacolo, per prenotazioni potrete contattare l’indirizzo mail labruga@yahoo.it