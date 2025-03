Il parco delle Alpi liguri in 'trasferta' al "Terres Monviso Outdoor Festival" : una 3 giorni di portata internazionale

Da venerdì 14 a domenica 16 marzo, l’outdoor del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà in mostra nella vetrina d’eccezione del Terres Monviso Outdoor Festival di Saluzzo in Provincia di Cuneo, giunta alla sua quarta edizione: tre giorni di incontri, momenti formativi e di confronto e spazi per lo sport e i sapori del territorio, dedicati in particolare agli operatori e agli appassionati delle montagne, non soltanto piemontesi ma anche più in generale alpine e francesi.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà presente per tutta la durata dell’evento con uno spazio istituzionale, che metterà a disposizione del pubblico un’esperienza in realtà virtuale molto emozionante per i visitatori e già ampiamente apprezzata nel corso di precedenti manifestazioni: indossando un visore 3D a 360 gradi si potrà provare, comodamente seduti, l’ebbrezza dell’arrampicata sulle pareti di roccia della Valle Argentina, il volo in parapendio sulla Valle Arroscia, la mountain-bike in mezzo al bosco oppure il canyoning fra le acque dei torrenti della Valle Argentina, alla scoperta delle tante possibilità offerte dal vasto territorio del Parco in ogni stagione dell’anno.

All'evento parteciperà sabato mattina il presidente dell'Ente Parco, Alessandro Alessandri, insieme al consigliere Piero Pelassa. "Non potevamo che accogliere positivamente questo invito, sottolinea il presidente Alessandri, che ci permette di essere presenti in un festival di portata internazionale. Un appuntamento che consente non solo di far conoscere ai tanti visitatori le attività dell'ente Parco, ma anche le bellezze e le peculiarità del territorio e le tante iniziative che mettiamo in campo; come quella che fa ammirare al pubblico il nostro entroterra attraverso una tecnologia all'avanguardia come quella appunto 3D: tradizione e metaverso si uniscono quindi, grazie al Parco Alpi Liguri".

L’Ente Parco promuoverà a Saluzzo il proprio patrimonio naturalistico, culturale e di biodiversità che lo rendono una meta turistica sostenibile, riconosciuta ufficialmente dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile. Nell’ambito del Festival verranno inoltre esposti gli eventi in calendario previsti nei prossimi mesi sul territorio dell’area protetta, tra escursioni e iniziative mirate a far conoscere il territorio nella sua totalità, in un momento speciale per la Regione Liguria che quest’anno, in coincidenza con il Giubileo, celebra i trent’anni della legge regionale 12/1995 di riordino delle Aree Protette.