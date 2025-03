“Chi ben comincia: focus sulla colazione a basso indice glicemico”, appuntamento col benessere in Asl 1

Tutto pronto per l'evento in programma il prossimo 15 marzo, sull'onda del successo che ha avuto la prima giornata di “Explora Salute”, l'expo dedicato alla promozione della salute, nell'ambito del progetto europeo finanziato dal programma EU4Health denominato CIRCE-JA, la cui mission è quella di rafforzare le cure primarie nei sistemi sanitari dell’UE.

L'appuntamento del 15 marzo ha come titolo “Chi ben comincia: focus sulla colazione a basso indice glicemico” e si terrà alle 10 presso la biblioteca “Lagorio” di Imperia. Sarà occasione per assistere ad un coinvolgente cooking show condotto dal team di esperti della dott.sa Demontis Direttore della SSD Nutrizione territoriale e trattamento Dca di Asl1, con la partecipazione della food blogger e scrittrice Raffaella Fenoglio. In questo incontro verranno condivisi consigli pratici su come adottare buone abitudini a tavola, scegliendo alimenti sani e bilanciati senza rinunciare al gusto, in particolare una prima colazione diversa, sana e buona, un'opportunità unica per apprendere, sperimentare e migliorare il proprio benessere attraverso la cucina fin dal primo pasto della giornata.

Asl1, nell’ambito del progetto CIRCE-JA, promuove lo sviluppo dei Centri di Promozione della Salute, luoghi in cui possa essere realizzata l’attività di promozione di sani stili di vita, strumento fondamentale per il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili quali: diabete, obesità, infarto, ictus.

Al fine di coinvolgere un ampio pubblico, si è scelto di realizzare eventi di promozione della salute in contesti non sanitari, mediante un ciclo di incontri tematici, che si svolgeranno di sabato per quattro mesi in spazi aperti alla comunità. Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema chiave: alimentazione e stili di vita, vita attiva ed empowerment psicologico. L’obiettivo è sensibilizzare e fornire strumenti pratici per migliorare il benessere quotidiano, prevenendo comportamenti a rischio e favorendo scelte consapevoli per la salute.