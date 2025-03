Bordighera, tutto pronto 'Sguardi sul Mondo': incontro con Don Rito Alvarez per scoprire i progetti umanitari in Colombia

Questa sera, giovedì 13 marzo alle ore 20.45, presso il Cinema Olimpia di Bordighera, si terrà il primo appuntamento della rassegna "Sguardi sul Mondo", un ciclo di incontri dedicato alla scoperta di importanti progetti umanitari attivi in diverse parti del mondo. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata di approfondimento e sensibilizzazione su temi di grande valore sociale.

L’evento, organizzato dall'associazione Bordighera Bene Comune, avrà come ospite d’eccezione Don Rito Alvarez, sacerdote colombiano impegnato da anni nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro le ingiustizie sociali che affliggono alcune delle comunità più vulnerabili del suo Paese. Don Rito è fondatore dell’associazione Oasi degli Angeli della Pace, un'organizzazione che opera nel dipartimento di Chocó, una delle aree più povere e difficili della Colombia. Con lui sul palco, Andrea Moreno, socio di Bordighera Bene Comune e che ha avuto la possibilità di vivere un'intensa esperienza presso la comunità di Don Rito in Colombia.

L’associazione Oasi degli Angeli della Pace nasce con l’obiettivo di fornire assistenza alle popolazioni indigene e afro-colombiane che vivono in condizioni di estrema precarietà a causa di conflitti armati, disuguaglianze economiche e difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali. Il progetto si sviluppa su più livelli, promuovendo. Don Rito Alvarez, con la sua missione, rappresenta una voce di speranza per migliaia di persone che altrimenti sarebbero abbandonate al loro destino. La sua presenza a Bordighera è un’opportunità unica per conoscere da vicino la realtà di queste comunità e per comprendere come ognuno di noi possa contribuire, anche a distanza, a migliorare la vita di chi è meno fortunato.

L’incontro di questa sera non è solo un’occasione di informazione, ma anche un momento di riflessione e condivisione. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare per ascoltare direttamente la testimonianza di Don Rito e scoprire come l’associazione Oasi degli Angeli della Pace sta facendo la differenza in Colombia. L’associazione Bordighera Bene Comune, con il suo presidente Marco Gallo e tutto il direttivo, esprime grande felicità per la nascita di questo progetto articolato in due serate, che rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità locale su tematiche umanitarie di grande rilievo.

L’ingresso è libero e gratuito.