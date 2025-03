Bordighera, nuovi posti auto in piazza Garibaldi: Giunta favorevole a parcheggio interrato

Nuovi posti auto in piazza Garibaldi. La Giunta comunale di Bordighera, nella seduta di questa mattina, ha dato indirizzo favorevole all’attivazione della procedura finalizzata alla realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Garibaldi, sulla base della proposta preliminare avanzata dalla società ESI.PRO.

Tale proposta prevede in particolare un progetto di partenariato pubblico-privato per la progettazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria, la riqualificazione dell’area di soprassuolo e la gestione ventennale del nuovo parcheggio interrato, nonché la gestione degli altri parcheggi già esistenti in piazza Garibaldi, piazza Valgoi, via XX Settembre, corso Europa, via Marconi, via Aurelia, piazza Mazzini e al piano interrato del mercato coperto. Il parcheggio in piazza Garibaldi, monopiano, comprenderebbe 112 nuovi posti auto.

La procedura prospettata sarebbe quella della locazione finanziaria, con cui il soggetto privato finanzia l’intera operazione cedendo l’infrastruttura in godimento alla Pubblica Amministrazione; questo a fronte del pagamento di un canone periodico fisso della durata di venti anni, costituito dagli introiti di gestione dei parcheggi cittadini.

A fronte di tale proposta la Giunta, pur esprimendo parere favorevole ha rinviato ogni valutazione in concreto sulle soluzioni individuate nella proposta, successivamente alla presentazione dei livelli di progettazione di cui all’art. 41 del Codice Appalti: "Appare altresì necessario che il soggetto proponente sia garante degli importi prospettati nel futuro piano finanziario in merito ai canoni periodici".

"Si tratta di un primo e significativo passo nel complesso iter per la realizzazione di una infrastruttura fondamentale per dare una risposta a quella carenza di posti auto che accomuna l’intera Regione" - commenta l’Amministrazione.