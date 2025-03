Domani si celebra la 'Giornata mondiale del Rene', le iniziative in Asl1 imperiese

Si celebra giovedì 13 marzo la Giornata mondiale del Rene, promossa per diffondere messaggi corretti sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione relative alle malattie renali, che spesso si presentano senza segni o sintomi. Anche Asl1 scende in campo con una serie di iniziative: ad Imperia in piazza San Giovanni, dalle 10 alle 17, in collaborazione con la Croce Rossa, informazione e sensibilizzazione con mini screening. A Sanremo presso l'atrio dell'ospedale “Borea”, dalle 9 alle 14, informazioni e sensibilizzazione con mini screening.

Le iniziative organizzate in modo diffuso sul territorio regionale sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei corretti stili di vita e dell’attività di screening. Si tratta di un’occasione per ricordare quali sono le regole per ridurre i rischi legati alle malattie del rene, patologie che sono in costante incremento a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione come l’ipertensione, il diabete, l’obesità, l’alimentazione scorretta, la scarsa attività fisica e il fumo.