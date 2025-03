Taggia: stanziati 52mila euro per le edizioni 2025 e 2026 di ‘Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea’

Sono stati stanziati 26mila euro, dal Comune di Taggia, per l’organizzazione dell’ormai consueta manifestazione ‘Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea’, che quest’anno è giunta alla sua 12a edizione e si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio, nel centro di Taggia, in via Soleri e piazza Cavour.

Come negli ultimi anni, l’appuntamento è stato inserito dalla Regione Liguria nel piano annuale delle iniziative promozionali, ottenendo un contributo a parziale copertura delle spese organizzative, con l’obiettivo di far conoscere, apprezzare ed esaltare l’oliva taggiasca nelle sue varie declinazioni, insieme alle eccellenze enogastronomiche del territorio e dell’intero comprensorio.

Anche quest’anno parteciperanno aziende del settore ed è prevista la sinergia delle attività produttive della città, oltre alla consolidata collaborazione organizzativa fra il Comune e l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Saranno protagoniste anche le associazioni di categoria del territorio, quelle locali di promozione e valorizzazione delle eccellenze alimentari, l’Istituto Alberghiero ‘Ruffini-Aicardi’ di Taggia, i Comuni della Valle Argentina Armea, ma anche quelli di Terzorio, Pompeiana e Castellaro.

La manifestazione, che avrà l’identico stanziamento anche per il 2026, prevede:

- la partecipazione di uno Chef rinomato o di un personaggio che svolga attività nell’ambito del food, cooking show;

- organizzazione di cooking show con chef professionisti che dovranno cucinare davanti al pubblico spiegando le ricette proposte realizzate utilizzando i prodotti del territorio interagendo con lo Chef o il personaggio ospite;

- coordinamento dei rappresentanti dei Comuni della Valle Argentina Armea, Terzorio, Pompeiana e Castellaro;

- coordinamento operatori economici/espositori partecipanti all’Expo che dovranno essere coinvolti della manifestazione al fine di promuovere i loro prodotti;

- organizzazione di visite guidate gratuite alla scoperta del centro storico di Taggia;

- coinvolgimento del mondo associazionistico cittadino, in particolare dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e dell’associazione L’Oro di Taggia, e dell’Istituto Alberghiero Ruffini Aicardi;

- organizzazione di incontri e seminari in tema (con ospitalità degli ospiti e relatori);

- laboratori per bambini dedicati all’informazione, a titolo esemplificativo, sui prodotti alimentari locali, alimentazione;

- svolgimento di attività di pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell’evento anche tramite social media e web, coordinamento servizi, segreteria organizzativa;

- direzione artistica e coordinamento dell’evento, accoglienza e ospitalità dello Chef, ospite, relatori;

- produzione video dell’intero evento.

Gli organizzatori dovranno anche fornire e allestire le strutture, conformi alle normative vigenti e in possesso delle prescritte certificazioni, dotate di tutte le attrezzature. Prevista una tensostruttura da 10x10 metri con copertura e chiusure laterali da posizionare in Piazza Cavour e l’allestimento di almeno 25 gazebo (da 3x3).