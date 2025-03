Sanremo: il Lions Sanremo Matutia festeggia 37 anni di fondazione con il Governatore Distrettuale (Foto)

Il 7 marzo presso il ristorante del Golf degli Ulivi i soci del Lions Club Sanremo Matutia si sono riuniti per accogliere il Governatore Distrettuale Vincenzo Benza in visita al Club e festeggiare 37 anni di fondazione del Club, presente il Cerimoniere Distrettuale Roberto Pecchinino conduttore della serata

Era l’anno 1988 e 22 signore, già socie del Lioness Club Sanremo, firmavano la Charter del nuovo Lions Club Sanremo Matutia, padrino il Lions Club Sanremo Host. Da quel giorno i soci sono aumentati, sono entrati nel Club gli uomini, e si continuano a portare a termine attività di servizio sul territorio e nel Distretto, che comprende parte del Piemonte e della Liguria, secondo il motto che li distingue, WE SERVE. Era presente una delle socie fondatrici, Maria Grazia Tacchi prima segretaria del Club ed attuale segretaria, cui i soci hanno dimostrato la loro riconoscenza per la dedizione al club ed al servizio.

Il Governatore Vincenzo Benza, ha per prima cosa presieduto alla riunione del Direttivo del Matutia in una sala della Club House del Circolo degli Ulivi. Sono state presentate tutte le attività portate a termine sotto la guida della Presidente Elena Lanteri Cravet insieme a tutti i soci, secondo gli obiettivi del Lions Club International che abbracciano vari ambiti: vista, fame, ambiente, giovani, diabete, cancro infantile. Non è stato tralasciato nemmeno il supporto alla Fondazione LCIF che interviene con importanti donazioni a varie cause umanitarie in caso di disastri, alla campagna per eradicare il morbillo a livello mondiale, alla prevenzione e cura delle patologie oculari con la campagna Sight First.

E’ stato anche illustrato il prossimo service a favore della Banca degli Occhi Genovese Melvin Jones, una vera eccellenza dei Lions Italiani, unica struttura del genere nel nostro paese che si occupa di verificare, conservare e distribuire cornee umane a scopo di impianto terapeutico, garantendo sia la qualità che la sicurezza, ma soprattutto la rapidità di individuazione delle compatibilità per trapianti sempre più efficaci. Verrà donato un rifrattometro oculare. E stata infine descritta tutta l’attività sociale ed i service che sono già stati o che saranno portati a termine dai soci del Lions Club Sanremo Matutia nell’anno sociale 24/25.

Era presente al tavolo d’onore il senatore Gianni Berrino che ha sottolineato l’importanza delle associazioni di servizio per la società in questo delicato momento. La presidente del Lions Club Sanremo Host Loredana Maletta, il Presidente di Zona Fabrizio Condrò , il presidente del Lions Club di Ventimiglia Mauro Giordano, il Vice Presidente del Sanremo Ufficiali d’Italia Costantino Dinielli , la Dottoressa Claudia Torlasco Presidente del Club Inner Weel, hanno rivolto un cordiale saluto complimentandosi per la riuscita di tanti service. Erano inoltre presenti la Segretaria Distretttuale Sara D’Amico socia del Matutia e la tesoriera distrettuale Erika De Maria ,socia del Ventimiglia oltre a parecchi soci di altri club e amici simpatizzanti.

Il Governatore Vincenzo Benza ha consegnato attestati di appartenenza a parecchi soci: M.Luisa Ballestra 30 anni, Rosangela Bracco 30 anni, Marisa Boriolo 25 anni, Elena Lanteri Cravet 10 anni, Eleonora Colombi 10 anni. La presidente del Matutia ha invece consegnato ai numerosi presenti una brochure in cui erano evidenziati tutti i service che il Club ha portato a termine o dovrà farlo a breve.