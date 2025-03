Il 13 marzo la giornata mondiale del rene: in tutta la Liguria organizzate attività di screening straordinarie e colloqui con gli specialisti

Si celebra giovedì 13 marzo la Giornata Mondiale del Rene, promossa per diffondere messaggi corretti sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione relative alle malattie renali, che spesso si presentano senza segni o sintomi. Negli ospedali liguri sono state organizzate dalle Nefrologie delle ASL e delle aziende ospedaliere attività di screening per la misurazione della pressione arteriosa, l’esame urine, colloqui con lo specialista nefrologo.

Le iniziative organizzate in modo diffuso sul territorio regionale sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei corretti stili di vita e dell’attività di screening. Si tratta di un’occasione per ricordare quali sono le regole per ridurre i rischi legati alle malattie del rene, patologie che sono in costante incremento a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione come l’ipertensione, il diabete, l’obesità, l’alimentazione scorretta, la scarsa attività fisica e il fumo. In Liguria sono 50 i trapianti di rene eseguiti al Centro Trapianti del Policlinico San Martino e a quello del Gaslini che vantano ottime performance nel trapianto degli organi solidi, fegato e rene, con importanti risultati anche a lungo termine”.

in Liguria attualmente sono circa 1450 i pazienti in trattamento emodialitico ospedaliero e 165 i pazienti in trattamento dialitico domiciliare, di cui 161 in dialisi peritoneale e 4 in trattamento con emodialisi domiciliare assistita (afferenti alla Nefrologia dell'Asl5).

Queste le sedi delle iniziative organizzate in Liguria per il 13 marzo con attività di screening e prevenzione:

- Imperia (Asl 1):

attività di sensibilizzazione e prevenzione in Piazza San Giovanni, dalle 10:00 alle 17:00.

- Savona (Asl 2):

"Porte Aperte in Nefrologia" presso l'Ospedale San Paolo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

- Genova (Asl3): "Infopoint" presso il Palazzo della Salute di Fiumara

Consulenze gratuite con lo specialista della S.C. Nefrologia e Dialisi Asl3 nell’infopoint presso il Palazzo della Salute della Fiumara (via Operai 80 Genova Sampierdarena - atrio piano terra). Dalle 8.30 alle 14 lo specialista nefrologo Asl3 sarà a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni sulle malattie renali e sensibilizzare sulle attività di prevenzione.

Nell’ambito dell’iniziativa, ad accesso diretto senza appuntamento, sarà offerta gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa e si potranno effettuare anche gli esami delle urine, attività a cura del personale infermieristico.

L’iniziativa, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto - Onlus (ANED), si inserisce nell’ambito degli eventi della Giornata mondiale del Rene 2025.

Per informazioni sull’iniziativa telefonare al numero 010 849 8528 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure mail a insalute@asl3.liguria.it

- Genova (Policlinico San Martino, IRCCS G. Gaslini): campagna di prevenzione e informazione sulle malattie renali organizzata dalla Fondazione Italiana del Rene Onlus (FIR).

L’iniziativa si è già svolta con successo in molte città Italiane, compresa Genova, negli ultimi anni, in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e con la Croce Rossa Italiana (CRI) e prevede la presenza in una delle principali piazze di ogni singola città di una postazione FIR/CRI all’interno della quale, il personale medico sarà disponibile gratuitamente per il controllo della pressione arteriosa e l’esame delle urine.

Ai soggetti esaminati sarà rilasciata una scheda riportante i risultati degli esami e coloro ai quali saranno riscontrate ipertensione arteriosa e/o proteinuria saranno invitati a presentarsi poi nell’ambulatorio delle U.O. di Nefrologia per un approfondimento diagnostico. Si renderà così possibile una diagnosi precoce della patologia e un eventuale adeguato ed efficace trattamento. A Genova l’iniziativa si svolgerà presso il Porto Antico, il giorno 13 marzo dalle 9.00 alle 18.00.

- Genova (IRCCS Gaslini): "Progetto scuole" presso Liceo Scientifico Martin Luther King e I.C. San Fruttuoso.

Nella mattinata, dalle 8.30 alle 12, gli esperti del Gaslini interverranno in due istituti scolastici del territorio genovese: presso l’IC San Fruttuoso, dove saranno presenti il dottor Edoardo La Porta e l'operatore sociosanitario Ariel Acevedo della Nefrologia del Gaslini, e presso il liceo statale Martin Luther King, la dottoressa Francesca Lugani e l’infermiera Marilena Lentini della Nefrologia del Gaslini.

Durante gli incontri si parlerà delle cause principali delle malattie renali in ambito pediatrico, i segnali d’allarme per una diagnosi precoce e le strategie di prevenzione. Saranno inoltre effettuati screening nelle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con misurazione della pressione arteriosa ed esame delle urine, e distribuito materiale informativo.

Parallelamente, il Gaslini sarà presente anche all’Expo della Giornata mondiale del rene, dalle 9 alle 16, al Porto Antico, in collaborazione con l’Ospedale San Martino. Per la parte pediatrica parteciperà il dottor Giorgio Piaggio della Nefrologia del Gaslini.

- Sestri Levante (Asl 4): "Porte Aperte in Nefrologia" presso l'Ospedale di Sestri Levante (quinto piano), con prenotazione telefonica obbligatoria da effettuarsi la mattina precedente (12 marzo, dalle 8 alle 12, telefonando al 0185/329918).

- La Spezia (Asl 5, posticipata al giorno 18 marzo in occasione della festa di San Giuseppe): Camper attrezzato in piazza (zona fiera) dalle ore 10 alle ore 18.

In ASL3 sono inoltre previste altre iniziative riguardanti i pazienti nefropatici nelle prossime settimane:

- Parte il 24 marzo 2025 con la formazione dei Caregivers il Progetto della Nefrologia di ASL3 “Emodialisi domiciliare giornaliera breve” con pazienti selezionati. Si tratta di una modalità di Emodialisi Domiciliare che, a differenza della “Emodialisi domiciliare Assistita”, prevede la gestione dell’apparecchiatura da parte di un Caregiver (un convivente del paziente) opportunamente formato presso un ambulatorio dedicato dell’Ospedale La Colletta di Arenzano dove verrà eseguito anche il follow up periodico del paziente che sarà seguito da un team costituito da un Medico Nefrologo e sei Infermieri. L’apparecchiatura di emodialisi è di semplice utilizzo, portatile e facilmente trasportabile nel caso in cui il paziente si debba spostare per lavoro o per periodi di vacanza con evidenti ricadute positive sia sulla salute che sulla qualità di vita.

- nel mese di maggio, inoltre, prende il via l’attività del Centro Dialisi Genova presso il Centro Polifunzionale Danilo Ravera (privato) rivolto a pazienti di altre regioni o stranieri che si trovino a Genova per vacanza o lavoro.