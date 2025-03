Sanremo, tre serate di gusto e convivialità: al via 'Jazz Nights' al Rêve (Foto)

Tre giovedì di musica, atmosfera e cocktail d’autore al bistrot dell’Europa Palace, a Sanremo. Da giovedì 13 marzo prenderà il via Jazz Nights al Rêve.

Serate di pura magia musicale con un’imperdibile rassegna live che unisce musica, atmosfera e mixology d’autore. Per tre giovedì consecutivi, il locale si animerà, infatti, con sonorità raffinate e coinvolgenti, regalando al pubblico un’esperienza unica tra jazz, gusto e convivialità. La prima serata sarà giovedì 13 marzo con Generations in Jazz, la seconda giovedì 20 marzo con Paolo Bonfanti mentre giovedì 27 marzo vi sarà Generations in Jazz, un quartetto jazz composto da musicisti locali: Alexander Tempone (tromba), Zeno De Marco (piano), Andrea Amato (basso) e Luigi Marras (batteria).

Paolo Bonfanti, invece, è uno dei nomi più apprezzati nel panorama italiano del blues, rock e folk, con una carriera che spazia tra esibizioni da solista e collaborazioni prestigiose. Chitarrista, cantante, compositore e produttore, è noto per la sua straordinaria tecnica sulla chitarra e per la sua capacità di mescolare con naturalezza le sonorità del blues con influenze rock e roots. La sua performance è caratterizzata da grande energia e da un suono avvolgente, capace di trascinare il pubblico in un viaggio emozionante tra le radici del blues e le contaminazioni più moderne. Il suo talento chitarristico e la sua voce calda e coinvolgente rendono ogni concerto un’esperienza unica. Se si ama la buona musica dal vivo, il concerto di Paolo Bonfanti al Rêve sarà un’occasione imperdibile per immergersi in atmosfere intense e vibranti.

A partire dalle 20:30, gli artisti si esibiranno dal vivo, offrendo un repertorio che attraversa le sfumature più affascinanti del jazz. Ma non è tutto: ad accompagnare la musica ci penseranno i barman specializzati del Rêve, pronti a deliziare gli ospiti con cocktail esclusivi pensati per l’occasione. Creazioni originali, ingredienti ricercati e abbinamenti sorprendenti renderanno ogni sorso un’esperienza sensoriale unica.

Non lasciatevi sfuggire questa esperienza esclusiva al Rêve, il bistrot dove la musica incontra l’eleganza e la mixology diventa arte. L'ingresso è libero. Le prenotazioni sono consigliate.