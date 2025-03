Sanremo celebra i giovani della "5C": la classe dell'istituto Centro Levante vince il progetto "Bici Scuola 2025" (Foto)

La classe 5C dell'istituto comprensivo Sanremo Centro Levante di via Volta ha trionfato nel progetto "Bici Scuola 2025", un'iniziativa educativa che mira ad avvicinare i giovani al mondo del ciclismo e a promuovere valori fondamentali come l'educazione stradale, il benessere e la sostenibilità ambientale.

Il progetto, promosso da RCS Sport, coinvolge le scuole primarie delle province attraversate da competizioni ciclistiche, tra cui la prestigiosa "Milano-Sanremo". Gli studenti partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza del ciclismo attraverso materiali didattici e la realizzazione di elaborati creativi.

La classe 5C si è distinta per l'originalità e la completezza del proprio lavoro, presentando:

Una videointervista

Un cartellone con il disegno della mascotte

Un sito web dedicato all'evoluzione della bicicletta

Un cartellone completo di segnaletica stradale

Il loro impegno e la loro creatività saranno premiati il 22 marzo, in occasione della "Milano-Sanremo", un evento che vedrà la classe protagonista.

"Abbiamo voluto invitare la classe vincitrice ed estendere la partecipazione anche alle altre classi per condividere il fascino della Classicissima di Primavera che permette di veicolare messaggi importanti sull'educazione stradale. Lo sport deve essere strumento educativo e sociale, in grado di trasmettere modelli virtuosi. I più sinceri complimenti alla classe vincitrice per aver saputo manifestare così bene tali principi, alle insegnanti, alla preside e a tutti coloro che si sono adoperati nella realizzazione di questo progetto", hanno dichiarato il sindaco Alessandro Mager e l'assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni.