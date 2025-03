Domenica prossima al ristorante Amarea pranzo da asporto per la solidarietà destinato ad un progetto in Sierra Leone

Anche quest’anno il ristorante Amarea di Romolo Giordano aderisce ai progetti di Scuola di Pace per sostenere iniziative che migliorano la vita dei bambini fragili dell’Africa, offrendo 130 piatti da asporto per domenica 16 marzo 2025.



"In particolare quest’anno - si spiega nel comunicato - le somme raccolte verranno destinate al progetto in Sierra Leone diretto dal Dott. Roberto Ravera, Primario SC Psicologia ASLl al quale verrà consegnato il Premio 'Testimone di Pace 2025' al termine della camminata 'donna, vita, libertà' di domenica 4 maggio 2025.

Il costo del piatto da asporto é di 13 euro (Coscia e sovracoscia di pollo con riso biryani).

Si prega di prenotare entro mercoledì 12 marzo presso Carmela Antelmi tel 333 35 30 598 indicando il luogo del ritiro del piatto: SPES - Corso Limone Piemonte 63 - 10.30-11.30; Negozio SPES, Via Aprosio, 26 Ventimiglia 10.30-11.30; MulinoLab C.so Repubblica 25, Camporosso 10.30 - 11.30; Chiesa Valdese, via V. Veneto Bordighera 10.30-11.00.

Per Ceriana - Matteo Lupi ore 12.00 tel. nr 328 732".