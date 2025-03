Ventimiglia, Scullino: "In città manca la manutenzione ordinaria" (Foto)

"Manca la manutenzione ordinaria in città. L’amministrazione Di Muro, a due anni dall’insegnamento, non ha ancora promosso nessuna nuova opera pubblica, si è solo limitata a inaugurare quelle volute progettate e concluse dalla passata amministrazione ma almeno si intessi della loro manutenzione" - segnala l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Per esempio, il parcheggio di San Secondo, essenziale sia per il quartiere che per turisti e frontalieri, oggi, purtroppo, è in pessime condizioni" - sottolinea Scullino che aveva fatto realizzare e aprire il parcheggio quando era sindaco - "Necessitano di interventi di manutenzione anche diversi marciapiedi, rotonde, pali, ringhiere, cartelli pubblicitari e fontane presenti in vari punti della città".