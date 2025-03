‘Perché Sanremo è Sanremo!’: il PD esprime preoccupazione e chiede un confronto serio e costruttivo

Prendendo a prestito il “tormentone” che ha accompagnato diverse edizioni del Festival “Perché Sanremo è Sanremo!” il Partito Democratico matuziano ribadisce che il Festival della Canzone Italiana non può che svolgersi nella nostra città e che qualsiasi altra ipotesi rappresenta non solo una provocazione e una minaccia del tutto inopportuna, ma anche una mancanza di rispetto verso le amministrazioni e una popolazione intera che per decenni si sono adoperate in modo costante e costruttivo ma non senza dover affrontare problemi e difficoltà, per fare arrivare questa manifestazione agli attuali indici gradimento.



E proprio perché questa kermesse rappresenta un patrimonio non solo sociale e culturale, ma anche economico di valore inestimabile per la città, il Partito Democratico di Sanremo esprime la più ampia preoccupazione per le possibili conseguenze sulla gestione e sul futuro della manifestazione per il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, della richiesta sospensiva avanzata dal Comune di Sanremo in merito alla sentenza del TAR sull’affidamento diretto del Festival della Canzone Italiana. Sottolineando che il marchio del Festival della Canzone Italiana è di proprietà del Comune e che il suo utilizzo viene concesso esclusivamente per l’organizzazione dell’evento, riteniamo che l’amministrazione debba mettere in atto un percorso gestionale trasparente, pienamente conforme alla normativa vigente e alle sentenze emesse e attui con la massima tempestività tutte le procedure necessarie per tutelare i propri interessi e garantire che l'organizzazione sia gestita nel miglior modo possibile e che sopratutto rimanga alla città.



Inoltre, il Partito Democratico di Sanremo auspica un ampio e approfondito confronto interno alla maggioranza, affinché si possa giungere a una posizione chiara e condivisa. Allo stesso tempo, riteniamo essenziale che la nostra amministrazione si impegni a costruire un percorso serio e costruttivo con tutte le parti in causa e con tutto l’ambiente discografico, non solo con la Rai, per individuare la soluzione migliore per il futuro del Festival e per la città di Sanremo.

Il Partito Democratico di Sanremo continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, lavorando per garantire la piena tutela della città e della manifestazione che la rappresenta più di ogni altra in Italia e nel mondo.