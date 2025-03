56ª edizione Carnevale Diano Marina, vice presidente Alessandro Piana: "Evento capace di coniugare tradizione, creatività e forte senso di comunità"

“Mi ha fatto particolarmente piacere portare oggi i saluti del governatore della Liguria, Marco Bucci, alla 56ª edizione del Carnevale di Diano Marina, una manifestazione così radicata nella tradizione locale. Il Carnevale di Diano Marina è un esempio perfetto di come la cultura e la partecipazione possano diventare un motore di sviluppo e coesione per tutta la nostra regione - dice Alessandro Piana -. Un ringraziamento al sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, al vicesindaco Bruno Manitta e all’assessore allo Sport Luca Spandre, per il loro impegno nel rendere possibile questa straordinaria manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori e contribuisce a far conoscere la bellezza e l’accoglienza della Riviera dei Fiori. Un plauso va a Roberto Sessa, della Famia Dianese e ai tanti volontari che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questa straordinaria sfilata di carri allegorici, simbolo di un’arte artigianale che merita di essere valorizzata e tramandata”, dichiara il vicepresidente della Regione -. Il Carnevale di Diano Marina è una delle manifestazioni più attese della Liguria, capace di coniugare tradizione, creatività e il forte senso di comunità che caratterizza il nostro territorio - prosegue Piana. L’evento rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’importante occasione di promozione per il turismo e l’economia locale. La Regione Liguria è sempre al fianco delle iniziative che, come questa, contribuiscono a rafforzare l’identità culturale del nostro territorio e a sostenere le attività del tessuto economico locale” ha concluso.