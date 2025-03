L’assessore Regionale Scajola a Pieve e Aquila d’Arroscia "Recupero e sviluppo dell'entroterra come priorità"

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi all’inaugurazione delle caldaie a biomasse installate, rispettivamente, nella scuola di Pieve di Teco e nel palazzo comunale di Aquila d’Arroscia. L’iniziativa è stata organizzata dai sindaci dei due Comuni della valle Arroscia, Enrico Pira e Tulio Cha, insieme al presidente dell’unione dei Comuni dell’alta valle Arroscia Renato Adorno.

“Un intervento di edilizia scolastica importante che riqualifica energeticamente l'istituto di Pieve di Teco - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola- . Un impianto simile è stato installato nel Comune di Aquila d'Arroscia garantendo così lo stesso servizio di energia pulita per tutti coloro che lo frequentano. Quello odierno è stato, inoltre, un bel momento di condivisione tra amministratori e cittadini della valle Arroscia. Parliamo di un territorio strategico sul quale Regione Liguria ha investito molto sia dal punto di vista della rigenerazione urbana, 2 milioni di euro per 9 interventi dal 2021 a oggi, sia per ciò che concerne le misure specifiche del Fondo sociale europeo destinate alle aree interne. L’obiettivo è quello di proseguire su questa strada continuando non solo a lavorare per conservare, ma soprattutto per valorizzare la bellissima valle Arroscia e la limitrofa valle Impero che saranno protagoniste anche nella nuova programmazione delle politiche di recupero e riqualificazione, previste dal Fondo strategico regionale, così come tutto l'entroterra”