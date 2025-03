Sanremo: la stagione teatrale del Casinò continua giovedì 14 marzo con Massimo Ghini impegnato in 'Il Vedovo'

Dopo i successi di Massimo Venturiello con l’omaggio a Petrolini, Silvio Orlando con “La vita davanti a sé” “Testimone d’accusa” con Vanessa Gravina e Giulio Corso, Nancy Brilli in “L’Ebreo”, la stagione teatrale del Casinò continua giovedì 14 marzo ore 21.00 con Massimo Ghini impegnato in “Il Vedovo”.

La pièce riprende un capolavoro di Dino Risi portato al successo cinematografico da Alberto Sordi e Franca Valeri, successo confermato dall’interpretazione di Ghini con Riccardo Rossi per la regia di Ennio Coltorti.



Giovedì 13 marzo, ore 21.00

MASSIMO GHINI

Il Vedovo

Diretto da

Ennio Coltorti

tratto dal film di Dino Risi

con Massimo Ghini e Riccardo Rossi nel ruolo di Stucchi

Produzione Il Parioli teatro

Spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi. Il commendatore Alberto Nardi è un giovane industriale romano, megalomane ma con scarso senso degli affari. È sposato con la ricca Elvira Almiraghi, donna d'affari milanese di successo, abile e spregiudicata, alla quale il marito, perennemente assediato dai creditori, si rivolge quando ha bisogno di firme per cambiali o nuovo denaro per le sue fallimentari iniziative. La coppia abita a Milano. Elvira, saggiamente, ha smessoormai di sussidiare il marito e, con fare canzonatorio, lo punzecchia chiamandolo "cretinetti". Ladonna, tuttavia, dietro anonimato, presta continuamente denaro al marito, a condizioni usurarie, tramite il commendator Lambertoni, suo intermediario. Un capolavoro de cinema italiano che vedeva protagonisti due mostri sacri, Alberto Sordi e Franca Valeri.



Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Platea secondo settore € 20.00

• Galleria € 15.00

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, tutti i giorni, sino al 20 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00, nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp. E-mail info@ilteatrodellalbero.it



Per acquisire i biglietti on line basta accedere al seguente indirizzo: https://www.boxol.it/casinosanremo

IL VEDOVO: https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/il-vedovo-teatro-del-casino-di-sanremo/546374