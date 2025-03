Combattere lo stress da lavoro e le emozioni tossiche, a Camporosso incontro sul 'Work life balance' (Foto)

Combattere lo stress da lavoro e le emozioni tossiche sarà il tema al centro dell'incontro che verrà proposto da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, con il patrocinio del Comune in collaborazione con i servizi sociali, venerdì 14 marzo alle 20.30 presso il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

Durante la serata si parlerà, infatti, di 'Work life balance'. "Un'importante serata dedicata al benessere psicologico e alla gestione dello stress lavorativo, un tema sempre più attuale nella nostra società" - dice il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Il lavoro è una parte fondamentale della nostra vita ma può spesso diventare fonte di stress, ansia e frustrazione. Pressioni continue, scadenze ravvicinate e ambienti competitivi possono generare emozioni tossiche come insoddisfazione, rabbia e senso di inadeguatezza, influenzando negativamente la nostra salute mentale e le relazioni".

"Durante la serata si parlerà di 'Cos'è lo stress da lavoro e come si manifesta'; 'Il ruolo delle emozioni tossiche e il loro impatto sulla vita quotidiana'; 'Strategie pratiche per ridurre lo stress e migliorare il benessere' e 'Tecniche di gestione del tempo e delle energie'" - svela Grimaldi - "Le relatrici della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Cristina Di Maio, psicologa. Entrambe guideranno i partecipanti in un percorso di consapevolezza e crescita personale, fornendo strumenti utili per affrontare le difficoltà quotidiane e migliorare il proprio approccio al lavoro e alla vita. L'incontro prevede momenti di confronto e spazi per domande e riflessioni personali.

"La prenotazione è obbligatoria scrivendo su WhatsApp al n° +39 345 85 17 448 il messaggio: 'Partecipo al corso'" - spiega Grimaldi - "Si potrà partecipare con un contributo di 10 euro. La somma raccolta verrà interamente devoluta a sostegno di progetti solidali. Non perdete questa opportunità di acquisire nuove competenze per affrontare lo stress e costruire un equilibrio sano e duraturo nella vostra vita. Vi aspettiamo numerosi!".