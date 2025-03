Per la Giornata internazionale della donna le iniziative della ASL 1 per la salute femminile

In occasione della giornata internazionale della donna, sono state organizzate iniziative da Asl e ospedali liguri per incrementare i servizi per la tutela della salute della donna, per offrire visite ginecologiche e incrementare le attività di screening e di prevenzione.

“Festeggiamo la donna – afferma Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – pensando anche alla loro salute. Regione Liguria con una serie di iniziative vuole prevenire e cercare di contrastare le patologie che colpiscono il mondo femminile. Su questo fronte il nostro impegno è forte e costante, come testimoniano il riconoscimento e i progetti organizzati sul territorio ligure in occasione di questa giornata, a cominciare dagli screening ginecologici e per il tumore al seno. Conoscere la malattia, diagnosticarla in fase precoce è fondamentale per ottimizzare le strategie di cura, oggi sempre più mirate e personalizzate. Lo screening fatto nel tempo giusto può salvare le vite di tante donne”.

Ecco le iniziative della ASL 1

“Fai un regalo alla donna che ami”, Asl1, Confesercenti e le scuole scendono in campo per lo screening

È stato organizzato un progetto dedicato allo screening e prevenzione per diffondere una cultura dedicata allo “stare bene” e allo svolgere controlli periodici. Asl1 e Impresa Donna di Confesercenti, in occasione dell'8 marzo Festa della Donna, scendono in campo con un'iniziativa che ha coinvolto anche le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Imperia, per sottolineare che la salute è un bene comune di chiunque, bimbo o bimba, uomo o donna. Oltre 25mila cartoline sono state stampate e distribuite nelle scuole imperiesi, con un messaggio, del quale gli studenti si fanno ambasciatori per amici e parenti, dove si invita a prenotare uno screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno, del collo dell'utero e del colon retto. L’iniziativa vede in prima fila il Dipartimento di Prevenzione - S.C. Gestione Promozione Salute e Sicurezza di Asl1.