La sezione ANPI di Sanremo domenica prossima ricorda i Caduti del 5 marzo 1945, fucilati nel giardino del castello Devachan

Domenica 9 marzo 2025 alle ore 10.00 in corso Inglesi, presso presso la lapide dedicata (lato strada, bivio per Castello Devachan (altezza corso Inglesi civico 456) la sezione ANPI di Sanremo ricorderà i Caduti del 5 marzo 1945, fucilati nel giardino del castello Devachan, all'epoca luogo di prigionia e tortura nazifascista.



Spiega i fatti la Presidente della sezione ANPI 'G. Cristiano Pesavento': "Durante i rastrellamenti dell’11 febbraio nella zona di Beusi (dove c’era un casone in cui si era incontrato il Comando della I zona operativa ) i nazifascisti avevano catturato due partigiani, Reghezza e Lupi e da essi con torture e promesse, erano riusciti ad avere importanti informazioni, per cui il 18 febbraio tornano a rastrellare la zona di Beusi e dintorni, dove si erano rifugiati in alcuni casoni gran parte dei garibaldini del III battaglione 'Queirolo'. Con un rastrellamento a tappeto i bersaglieri fascisti riuscirono a catturare questi partigiani che, all'alba del 5 marzo 1945 vennero fucilati senza alcun processo nei giardini del castello Devachan:

1) Riccardo Scarpari (Foca)

2) Francesco Foca (Bà)

3) Francesco Bergonzo (Italo)

4) Renato Dardanelli (Lucia)

5) Carmelo Genova (Radio)

6) Luigi Anfossi (Lio)

7) Enrico Poggi (Sparviero)

8) Antonio Palmissano (Burba)

9) Guido Bendinelli (Toscano)

10) Francesco Lanteri (Cecò)

11) Emilio Cesarone (Anguilla)

12) Secondo Lanteri (Carlo)

13) Luigi Recagno (Alba)

14) Beniamino Miliani (Miliano)



In ultimo segno di spregio i loro corpi vennero portati poi via con il camion della spazzatura al cimitero PER NON DIMENTICARE PER SEMPRE".