Al Mar l'evento “Apronia Marcella e le altre. Voci e storie di donne per Ventimiglia”

Domani sabato 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, il Museo Civico “Girolamo Rossi” in collaborazione col Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'IISL organizza l'evento “Apronia Marcella e le altre. Voci e storie di donne per Ventimiglia”, giunto quest'anno alla XII edizione.

Per tutta la giornata l'ingresso al percorso museale per tutte le visitatrici sarà gratuito e alle ore 16.00, dopo i saluti di benvenuto da parte di Milena Raco, Assessore ai Servizi Socio Educativi, Politiche di Inclusione e di Genere della Città di Ventimiglia, sette donne, impegnate in altrettanti settori della società e della comunità intemelia, dall'associazionismo alla cultura, dall'imprenditoria al volontariato, racconteranno le proprie esperienze in un dialogo che cercherà di delineare il ruolo femminile oggi nel Ponente Ligure: Giannina Borelli, Presidente dell'Unitre Intemelia, Claudia Claudiano, giornalista e operatrice culturale, Gilda de Villa, imprenditrice CLS Controlli e lavori speciali SRL, Annarita Manera, imprenditrice Cactus Mania, Deliana Misale, impegnata nel volontariato oncologico femminile, Cristina Ricci, volontaria Caritas Intemelia, insieme a Daniela Gandolfi, Conservatrice del Museo e Dirigente archeologa dell'IISL. Modera l'incontro Fabio Piuma del MAR.

Piccolo omaggio floreale per le donne.