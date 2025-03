Sanremo: abbattimento dei pini marittimi in via Padre Semeria, la presa di posizione del comitato Pat

“Mi sembra pleonastico evidenziare come la via in questione rappresenti la prima immagine della splendida Sanremo a chi esce dall'autostrada e di come la nuova amministrazione si sia impegnata a rendere Sanremo ancora più bella e verde. Ciò premesso, ho assistito da qualche mese al taglio di almeno 3 pini, e mi risulta che vi sia la volontà di togliere altri parecchi alberi, indipendentemente dal loro stato di salute”. Sono le parole di un nuovo componente del Comitato Pat di Sanremo, che si schiera contro l’abbattimento delle piante in via Padre Semeria.

“Pur comprendendo le esigenze dell'amministrazione – prosegue - e le responsabilità che su di essa ricadono, mi sembra veramente un peccato tagliare alberi così grandi e belli, senza cercare di fare il possibile per salvarli e proteggerli. A dimostrazione del disinteresse della precedente amministrazione, allego alcune foto dalle quali risulta che solo nella parte verso foce le piante hanno il loro spazio vitale, nella parte alta verso ‘la curva delle acque minerali’ è stato rifatto il marciapiede fino a lambire il tronco degli alberi, a dimostrazione della volontà di fare morire i pini, o quantomeno il totale disinteresse della precedente amministrazione. Mi chiedo come sia possibile fare anche valutazioni sullo stato di salute delle piante e delle loro radici senza poter scavare in prossimità delle piante visto la presenza dell'asfalto. Spero che prima di procedere al taglio vi sai la presenza di una perizia che avvalori la pericolosità della piante. Mi scuso se invio una mail senza essermi presentato di persona, in verità mi sono recato in comune e mi hanno fatto parlare con un impiegato che si è limitato a dirmi che i pini debbono essere tagliati senza se e senza ma. Da ultimo, parlando anche con altri residenti non si capisce bene la scelta di piantare i lecci al posto dei pini, (...) mi farebbe piacere poter incontrare qualcuno per esporre meglio la problematica”.

“Le possibilità di lasciare un'eredità alle generazioni future – commenta il Comitato Pat - pari a quella che Sanremo ha ricevuto dagli inglesi, da Libereso, da Calvino è nulla: tagliamo i patriarchi verdi che nel tempo si sono adattati a condizioni urbane e li sostituiamo con alberi dai giorni contati. La segnalazione riguarda l'abbattimento dei pini di via Padre Semeria dalla curva dell'acqua potabile a scendere ed è stata inviata a noi ed all'assessore Moscato e noi vorremmo condividerla con il vostro giornale, e l'urp che legge in copia, ricordando che il Pat aveva già criticato detta scelta, fatta della passata amministrazione, di consentire come compensazione di oneri urbanistici dovuti per un'operazione edilizia privata, l'abbattimento di alberi di dimensioni, età, impatto paesaggistico di carattere monumentale ed in parte siti in zona vincolata”.