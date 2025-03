Riva Ligure: un successo il Laboratorio di Autostima dell’Associazione Noi4You su 'Costellazioni Familiari e Sensi di Colpa'

Il 5 marzo 2025, alle ore 21, presso il Centro Ricreativo per Anziani di Riva Ligure, si è svolto un evento molto significativo organizzato dall’Associazione Noi4You, nell’ambito del Laboratorio di Autostima. La psicoterapeuta familiare, Dr.ssa Patrizia Sciolla ha condotto un incontro dedicato ai sensi di colpa, un tema di grande rilevanza emotiva e psicologica, attraverso il metodo delle Costellazioni Familiari, una pratica terapeutica che aiuta a visualizzare e risolvere conflitti intergenerazionali.

"Durante la serata, la Dr.ssa Sciolla ha esplorato con sensibilità e professionalità le radici dei sensi di colpa che spesso si tramandano all’interno delle famiglie, evidenziando come tali sentimenti possano influire negativamente sul benessere emotivo. Grazie alle Costellazioni Familiari, ha accompagnato i partecipanti in un processo di consapevolezza e comprensione profonda, aiutandoli a comprendere e liberare emozioni e dinamiche familiari irrisolte.

L’incontro ha riscosso un ottimo successo, sia per la qualità della proposta terapeutica che per il calore umano che ha caratterizzato la serata. Il laboratorio ha rappresentato un’occasione unica per riflettere sulle proprie esperienze personali, affrontare i sensi di colpa e intraprendere un percorso di guarigione emotiva, permettendo ai partecipanti di esplorare e comprendere meglio le dinamiche familiari e le radici emotive legate a questi sentimenti.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di eventi e incontri che l’Associazione Noi4You intende continuare a proporre, con l’obiettivo di favorire il benessere psicologico e sociale della comunità".