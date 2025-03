Iniziato il corso di difesa personale destinato alle donne: sinergia tra Polizia e O.K. Club

Si è svolto ieri alle ore 19.30 presso la Sala Riunioni della Questura di Imperia il primo incontro teorico del corso di difesa personale gratuito destinato alle donne, della durata di 10 lezioni, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e l'associazione sportiva O.K. Club di Imperia.

Al primo incontro, che ha visto la partecipazione delle 37 donne iscritte, è intervenuto il Questore di Imperia Andrea Lo Iacono che ha accolto le partecipanti, ha presentato i relatori ed ha illustrato la misura di prevenzione dell’ammonimento.

Sono seguiti gli interventi dei seguenti relatori: Commissario Capo della Polizia di Stato dott Francesco Plantamura (dirigente della Squadra Volanti della Questura di Imperia) che esponeva gli aspetti normativi della difesa da una aggressione, i maestri di judo Daniele Berghi e Franco Viani della palestra di arti marziali Ok Club di Imperia ed il Sovrintendente della Polizia di Stato Tiziana Cavalleri.

Le altre lezioni, di carattere pratico, si terranno ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio dalle 19:30 alle 21:00 presso la sede della palestra A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72 ad Imperia.