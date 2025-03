"La Luna sul mare", osservazioni astronomiche guidate a Ospedaletti (Foto)

Una serata per osservare la Luna verrà organizzata venerdì sera alle 21 a Ospedaletti.



Verranno proposte osservazioni astronomiche guidate. "Avete mai osservato la Luna da vicino? A Ospedaletti venerdì sera potrete provare dal vivo questa incredibile esperienza" - fanno sapere gli organizzatori - "I telescopi dell'associazione Stellaria saranno a disposizione del pubblico per ammirare da vicino la Luna, Giove, Marte e altri splendidi oggetti del cielo invernale. Ogni osservazione sarà accompagnata da spiegazioni dettagliate".

"La Luna sarà ovviamente la protagonista principale. Illuminata per poco più della metà mostrerà incredibili dettagli: aspre montagne, profondi crateri, immense pianure laviche e tanto altro" - sottolineano - "L'evento avrà inizio alle 21 e si svolgerà sulla pista ciclabile a poca distanza dalla vecchia stazione. La partecipazione è ad offerta libera fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria attraverso un messaggio su WhatsApp al numero +39 3485520554".



"Questo evento è il secondo di tre appuntamenti della rassegna 'La Luna sul Mare', giunta alla sua seconda edizione" - dicono - "L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del comune di Ospedaletti e mira ad avvicinare il pubblico al mondo dell'astronomia e della scienza, utilizzando la Luna come 'porta d'ingresso' verso l'universo, offrendo un'occasione perfetta anche per chi si avvicina per la prima volta all'osservazione astronomica. Si possono trovare informazioni aggiuntive su www.sideralmente.it".